Takla atan araçtaki ehliyetsiz sürücünün mucize kurtuluşu

Millet caddesi üzerinde Unkapanı istikametinde, saat 03:30 sıralarında meydana gelen kazada, 26 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ömür Çelik S. yönetimindeki 34 HJ 2623 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ali A. yönetimindeki 34 TKB 73 plakalı ticari taksiye arkadan çarparak savruldu.

TRAFİK LAMBALARINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Ticari taksiye çarpan otomobil savrularak trafik lambalarının bulunduğu direğe çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler ise kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 SÜRÜCÜ DE YARALANMADI

Sağlık ekipleri iki sürücünün kazadan yara almadıklarını belirlerken ehliyetsiz sürücü Ömer Çelik S. olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafiği polis ekipleri tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.