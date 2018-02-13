Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktılar

Manisa’dan Akhisar istikametine gitmekte olan Hasan İ. idaresindeki 45 AC 382 plakalı aracın sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak önce refüje ardından karşı şeride geçerek Akhisar’dan İzmir istikametine gelmekte olan Yasemin K. idaresindeki 35 KF 2996 plakalı araca çarptı.

ARAÇTAN YARA ALMADAN ÇIKTILAR

Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken araçtakiler burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü bir şekilde verilirken araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.