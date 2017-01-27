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Takla atan otomobil 25 metre sonra ters durdu

Düzce D-100 Karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bordür taşına çarparak ters döndü ve 25 metre sürüklendi.

27.01.2017 - 02:42
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Takla atan otomobil 25 metre sonra ters durdu

Kaza D-100 Karayolu Küçük Melen mevkiine yakın bir noktada gece geç saatlerde meydana geldi.

D-100 karayolu üzerinde Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan İlhan Y. idaresinde ki 34 GB 8562 plakalı otomobil yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bordür taşına çarparak takla atarak yoldan çıktı. Tekerleği yerinden çıkan otomobil ters dönerek yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabildi.

Takla atan otomobil 25 metre sonra ters durdu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü İlhan Y. yaralandı. Yaralı ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

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