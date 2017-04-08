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Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ATV televizyon binasının bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

08.04.2017 - 04:45
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Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen kazada, içerisinde 4 kişi bulunan Enes Eraslan (21), yönetimindeki 34 FM 1042 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Taklalar atan otomobil daha sonra ATV televizyon binasının bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, sürücü Eraslan ise otomobil içerisinde sıkıştı.

Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil ise, çekici yardımıyla uçtuğu bahçeden çıkartılarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

Takla atan otomobil ATV binasının bahçesine uçtu

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