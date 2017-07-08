Takla atan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı

Saat 14.00 sıralarında Kadınhanı- Polatlı karayolunun 50'inci kilometresinde meydana gelen kazada, İhsan Akkaya yönetimindeki 19 BJ 363 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.
SÜRÜCÜNÜN EŞİ VE 7 AYLIK KIZI YARALANDI
Takla atarak devrilen otomobilde bulunan sürücünün eşi Mehtap Akkaya ve 7 aylık kızı Ece Akkaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehtap Akkaya burada tedaviye alınırken Ece bebek acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.