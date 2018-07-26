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Takla atan otomobilden balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta 30 yaşındaki avukat Seden Saka, kontrolden çıkarak takla attığı otomobilinden savruldu ve yol kenarındaki evin balkon saçağına uçtu.

DHA | 26.07.2018 - 21:46..
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Öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Karaman mevkisinde Çaycuma'dan Zonguldak'a giden avukat Seden Saka yönetimindeki 67 ZT 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Takla atan otomobilden savrulan Seden Saka, yol kenarındaki evin balkonun altındaki saçağa düştü. Otomobil ise evin altındaki boş iş yerinin önünde durdu.

Takla atan otomobilden balkon saçağına uçtu VİDEO

BALKON SAÇAĞINDA BULDULAR

Kazayı görüp gelenler ise otomobilde sürücüyü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içersinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu. Seden Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Takla atan otomobilden balkon saçağına uçtu

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yanında seyir halinde olan Seden Saka'nın otomobilinin, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçtiği görülüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan otomobilden balkon saçağına uçtu



Takla atan otomobilden balkon saçağına uçtu



Takla atan otomobilden balkon saçağına uçtu

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