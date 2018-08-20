Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Türkiye, ABD'yi ek vergi kararından dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

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Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi belli oldu

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.