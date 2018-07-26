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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

E-5'te bariyerlere çarpıp takla atan 25 yaşındaki sürücü olay yerinde can verdi. Kaza sonrası araç yaklaşık 100 metre fırladı.

İHA | 26.07.2018 - 05:03..
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Bilinmeyen bir nedenden 25 yaşındaki Oğuz Gülmez idaresindeki 34 EIU 87 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atmaya başladı.

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Oğuz Gülmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olası başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Oğuz Gülmez’in cenazesi morga kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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