Bursa’da merkez istikamete giden plakası ve kimliği belli olmayan otomobil sürücüsü, olayı gören vatandaşların iddiasına göre, Sırameşeler metro istasyonunun önünde, ara sokaktan karşısına çıkan otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİ TAKLA ATARAK DURDU

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, önce yol kenarındaki ağaca, sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil, iki takla attıktan sonra ters şekilde durabildi.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden burnu bile kanamadan çıkarılan sürücü Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Taklalar atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı VİDEO

KAZA YARALANAN OLMADI

Kazada her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, kimsenin yara almaması büyük bir faciayı önledi.

Hurdaya dönen otomobilde radyonun açık kalarak müzik çalması dikkatlerden kaçmadı.