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Taklalar atan otomobilden sapa sağlam çıktı

Hatay'da, sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil, beton mikserine çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride yuvarlandı. Sürücünün burnu bile kanamaadı.

İHA | 17.08.2018 - 05:36..
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Antakya’nın Çevreyolu Çekmece Mevkiinde meydana gelen kazada, sol şeritte ilerleyen 34 PL 0073 plakalı otomobil sürücüsü B.Y. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sağ şeritte ilerleyen beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil taklalar atarak karşı şeride yuvarlandı.

Taklalar atan otomobilden sapa sağlam çıktı

HAVA YASTIĞI AÇILMADI, KÜÇÜK SIYRIKLARLA KURTULDU

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı. Şoför koltuğundaki hava yastığının açılmadığı belirtilen kazada, otomobil sürücüsü B.Y.’nin aracından kendisi çıktığı öğrenildi. Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözlem altına alındığı bildirildi.

Taklalar atan otomobilden sapa sağlam çıktı

Olay yerine önlem amaçlı AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken ilk yardım ekipleri de tetikte bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanma riskine karşı önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Taklalar atan otomobilden sapa sağlam çıktı

Kaza sonrası çevre yolunun 2 kısmında da tek şeride düşen yolda kaza yapan otomobilin çekilip beton mikserinin de kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Taklalar atan otomobilden sapa sağlam çıktı

Taklalar atan otomobilden sapa sağlam çıktı

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