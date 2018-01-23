Takma sakallı hırsız iş yerinin müdürü çıktı

Bursa'nın Nilüfer’e bağlı Konak mahallesindeki Burak A’nın (33) sahibi olduğu altın toptancısına gece geç saatlerde hırsız girdi.

Sabah iş yerine geldiğinde bir çelik kasanın çalınmış, diğerinin ise kesilmiş olduğu gören iş yeri sahibi, olayla ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu.

HIRSIZA KİRALADIĞI ARAÇTAN ULAŞILDI

Güvenlik kameralarını incelemeye alan olay yeri inceleme ekipleri, tanınmamak için takma sakal takan şahsın iş yerine geldiği aracın plakasından yola çıkarak sahibine ulaştı. Polis ekipleri, araç sahibi Metin B.'nin aracı iş yerinde müdür olarak çalışan Yunus Y.’ye (41) kiraladığını tespit etti.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yunus Y’yi Mudanya ilçesinde gözaltına aldı.

PATRON MÜDÜRDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şahısla birlikte iş yerinden çaldığı yaklaşık 1 milyon TL’yi de ele geçiren ekipler, şahsı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. İş yeri sahibi Burak A’nın şikayetçi olmaması üzerine Yunus Y., serbest bırakıldı.

Ayrıca, iş yerinden hırsızlık yapan müdürün maaşının 12 bin TL olduğu öğrenildi.