Taksi şoförü, bıçakla UBER'e saldırdı

Dün gece saat 01.30 sıralarında Harbiye'de UBER uygulamasıyla araç çağırarak evlerine giden yolcuların korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
TAKSİCİ BIÇAKLA SALDIRDI
Araç ilerlerken birden önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi şoförü, UBER şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine taksi sürücüsü, elindeki bıçakla aracı çizip lastikleri kesmek istedi. UBER sürücüsü aracı taksi sürücünün üzerine sürerek kaçtı.
Yol kesen taksici UBER aracına saldırdı VİDEO