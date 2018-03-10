Taksi şoförü, bıçakla UBER'e saldırdı

Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları sisten dolayı seferleri iptal etti

Bu sezon şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Kırmızı Şeytanlar, evinde Liverpool derbisini 2-1 kazanarak taraftarını mutlu etti.

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Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

AK Parti kongrelerine katılmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Antalya'ya giderken kahraman pilotlarımız bir süre eşlik etti.