taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39485
Euro
6.1597
Altın
1225.752
Borsa
94727.67
Gram Altın
212.238

Taksici Brezilyalı turistleri gasp etti, taksiden attı

İstanbul Beyoğlu'nda Brezilyalı çift gasp edildikten sonra taksiden atıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 06.11.2018 - 20:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Taksici Brezilyalı turistleri gasp etti, taksiden attı

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) ve eşi Marcia Godoi Linhares de Souza (34) saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Çift Karaköy'deki otele gitmek istediklerini söyleyen çift taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi.

ÜCRET "YETERSİZ" DEDİ, TARTIŞMA ÇIKARDI

İddiaya göre, taksici turistleri önce dolaştırdı sonra değişim yapacağı şoför olduğunu ileri sürdüğü bir arkadaşını taksiye aldı. Bir süre sonra taksici turistleri bir otelin önünde indirmek istedi fakat turistler otelin burası olmadığını söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Marcia Godoi Linhares de Souza taksiden indi. Kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi. Taksicinin paranın yetersiz olduğunu söylemesi üzerine tartışma devam etti.

Gasp ettiği Brezilyalı turisti taksiden attı VİDEO

BREZİLYALI TURİSTLERİ TAKSİDEN ATTI

Tartışma sırasında taksici gaza bastı ve Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires'i hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Parası ve cüzdanı alınan turist ölümden döndü. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksici Brezilyalı turistleri gasp etti, taksiden attı

Turistlerin şikayeti üzerine Güven Timleri harekete geçti. Güven Timleri, yapılan çalışmalar sonucunda taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Taksici Brezilyalı turistleri gasp etti, taksiden attı

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Turistlerin şikayeti  sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

297
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

91
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

97
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

587
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

44
ABD: Karayılan'ın başına ödül koyduk

ABD: Karayılan'ın başına ödül koyduk

534
Abdullah Tivnikli'ye veda

Abdullah Tivnikli'ye veda

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM