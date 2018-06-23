taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Taksici canlı yayın yaparken şarampole yuvarlandı

Afyonkarahisar - Antalya yolunda trafik kazası meydana geldi. Şarampole yuvarlanan taksinin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

AA | 23.06.2018 - 03:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yapan bir taksi sürücüsü, Afyonkarahisar-Antalya yolunda şarampole uçtu.

Taksici canlı yayın yaparken şarampole yuvarlandı

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İlyas Koca (38) idaresindeki 03 T 0016 plakalı taksi, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü İlyas Koca ile araçta bulunan Nazik Yaman (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki iki ayrı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Koca'nın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza anının çekilen videoya yansıdığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

25
Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

23
AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı

AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı

15
ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli

ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli

2
BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak

BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak

0
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 11 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM