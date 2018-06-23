Taksici canlı yayın yaparken şarampole yuvarlandı

Cumhurbaşkanı: Batı daha çok çıldıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

Jandarma ekipleri, Sakarya'da yaptıkları takip sonucunda Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi yakaladı.

1 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

2 Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçine CHP'nin adayı olarak giren Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildiğini söyledi.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

4 AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı Türkiye'deki seçimler için PKK sempatizanlarını gözlemci olarak atayan AGİT, şimdi de '24 Haziran'da şaibe oldu' diyerek kaos yarat peşinde.

5 ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli Esad'ın ortağı Rusya'nın Suriye'de muhalifleri vurmasına karşı çıkan ABD, ateşkes ihlallerine son vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

6 BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak Bölgenin toprak garantörü olan Rusya'nın Transdinyester'den çıkması talebi BM'de kabul edildi.