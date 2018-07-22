Taksici evden kaçan kızı ikna etti

Mersin'den 15 gün önce İslahiye ilçesine taşınan Yiğit ailesinin 14 yaşındaki kız çocuğu ablasıyla tartışarak evden kaçtı. Bindiği şehir içi dolmuşla merkeze gelen çocuk yer bilmediği için 15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu'ya mezarlığın adresini sordu.

Taksicinin "Bu saatte oraya gidemezsin seni götüreyim" teklifine "Param yok" diye yanıt veren genç kıza, taksici "Para önemli değil gel seni bırakayım" dedi.

KIZI TAKİP ETTİ

Bunun üzerine taksiye binen kız çocuğunu istediği yere götüren taksici kızın indikten sonra şaşkın şaşkın yön gözetlediğini gördü. 14 yaşındaki kızın durumundan şüphelenen taksici kızı takip etmeye başladı. Kıza "Gel seni evine bırakayım" deyince kız taksiye bindi ve iletişim numaralarını taksiciye verince taksici kız çocuğunu ailesine teslim etti.

"BU KIZI BURADA BIRAKSAM VİCDAN AZABI ÇEKERİM DEDİM"

15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu kızın durumundan şüphelendiğini belirterek, "Saat 23.00 sıralarında müşteri bekliyordum. Bir kız çocuğu bana mezarlığı sordu, "Hayrola kızım" dedim, "Mezarlığın orada halamın evi var oraya gideceğim" dedi. O günde yollarda çalışma nedeniyle her taraf kapalıydı, trafik çok yoğundu. Buna rağmen "Gel kızım seni halana götüreyim" dedim. Bana "Amca param yok" dedi. Kız çocuğu binmek istemedi, "Kızım para önemli değil bu gece vakti ben seni halana bırakayım" dedim. Geldi bindi arabaya mezarlığın oraya geldiğimizde arabadan indi, kız çocuğunda bir tedirginlik belirdi, korku ile karışık. Şimdi ben bu kızı burada bıraksam başına bir iş gelse sorumlusu benim ve vicdan azabı çekerim dedim kendi kendime, kendi kızlarım çocuklarım aklıma geldi. Aracın içinde aynadan takip etmeye başladım.





"ABLAMLA KAVGA ETTİM EVDEN KAÇTIM DEDİ"

Tekrar kızın yanına gelerek "Kızım senin halanlar evde yok ise seni bir başka akrabana teslim edeyim, yoksa benim kızların yanına götüreyim aileni bulana kadar" dedim, kız çocuğunu tekrar arabaya bindirdim, seyir halinde bazı iletişim bilgilerini aldım. Kız çocuğu biraz sakinleşti ve tüm gerçekleri anlattı. "Ablamla kavga ettim evde kaçtım" dedi. "Buraya yeni taşındık o yüzden buraları bilmiyorum" dedi. Bu arada annesinin telefon numarasını aldım, annesini aradım "Hanımefendi kızınız olduğu söyleyen bir kızımız var yanımda" dedim. Tarif ettiği yere gittim gittiğimde polis, jandarma ve vatandaşlar yaklaşık 3 saattir Z.Y.'yi aradıklarını söyledi.

Burada benim amacım para değil insanlık. Yarın benim başıma veya ailemden birinin başına gelebilir. Son dönemdeki çocuk kaçırma olayı ve kız çocuğunun mezarlığa gitmesi benim kuşkulandırdı. O yüzden kızı bırakmadım. 3 ya da 5 yaşındaki kız çocuklarına kötülük yapılıyor. Ben bu kız çocuğunu yalnız bırakmadım. Annesi bana teşekkür etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Mahalle muhtarı Muhtar Yüksel taksici Koyuncu'ya çiçek takdim etti.