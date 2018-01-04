Taksici katili yakalanmasaydı bir aileyi katledecekti

Adana’da Sarıçam ilçesinde, dün sabah saatlerinde yol ortasında duran otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise bildirdi.

PORTAKAL BAHÇESİNDE KANLI ÇANTA BULUNDU

Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye giden 112 Acil Servis ekibi, hareketsiz yatan kişinin boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada boğazı kesilerek öldürülen kişinin, taksicilik yapan Yaşar Özgan olduğunu belirledi. Suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta portakal bahçesi içinde kanlı bir çanta buldu.

OLAY YERİ HAVADAN KARADAN ABLUKA ALTINA ALINDI

Olaydan hemen sonra kurmaylarını toplayan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine hareket etti. Bizzat operasyonu yöneten Yıldız, görgü şahitleri ve portakal bahçesindeki malzemelerden "Şüpheli fazla uzağa gidemez" diyerek alanın trafiğe kapatılması ve çembere alınmasını istedi. Daha sonra ise olay yerinin havadan ve karadan abluka altına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine havadan helikopter ve drone ile karadan ise özel harekat ve iz takip köpeği getirilerek operasyon başlatıldı.

İZ TAKİP KÖPEĞİNDEN KAÇAMADI

Yıldız’ın bu öngörüsü nedeniyle ağaçlık alanda kaçmaya çalışan katil zanlısı 37 yaşındaki özel güvenlikçi Fuat Demirdelen, drone ve helikopteri görünce kaçmak yerine ağaçların altındaki kanala saklanmayı tercih etti. Katil zanlısı saklanınca da iz takip köpeği, daha önceden zanlının kıyafetlerini koklayıp iz takibine başladığı için kanala doğru tepki verdi. Bunun üzerine Özel Harekat, o noktaya operasyon yaparak zanlıyı yakaladı. Zanlı portakal bahçesinden yukarı çıkartılarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÇANTASI CEPHANELİK GİBİYDİ

Bu arada, yakalanan katil zanlısının üzerinde polisler hemen arama yaptı. Zanlının dizlerinde dizlik olması dikkat çekti. Polis zanlının yanında bulunan sırt çantasında da arama yaptı. Çantayı kontrol eden polis şoke oldu. Çantanın içinden 3 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, 4 dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayıda mermi çıktı.

ASIL HEDEFİN NİŞANLISI VE AİLESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Taksiciyi vahşice katleden Demirdelen’in asıl hedefindekilerin nişanlısı Nurten A. ve onun ailesi olduğu belirlendi.

Fuat Demirdelen ifadesinde vahşi cinayeti ve planını anlattı. 2 yıldır çalıştığı apartmanın yöneticisi Nadir A.’yla, sigortasını bir gün geç yatırdığı için tartıştığını söyleyen katil Fuat Demirdelen, “Gece saatlerinde nişan attığı ama çok sevdiğim Nurten A.’yı kaçırma planı yaptım. Sabah yöneticiye gıcık olduğum için tiner dökerek arabasını yakmak istedim. Çıkan küçük çaplı yangında birkaç araba zarar gördü. Daha sonra hazırladığım sırt çantamla beraber yöneticinin aracını alarak yola çıktım. Nişanlımın evinin orada kaza yapınca arabayı bırakarak kaçtım.” dedi.

KAÇMAYI KABUL ETMEZSE KATLİAM YAPACAKTI

Planında nişanlısı Nurten A.’nın teklifini kabul etmediği takdirde çantasında bulunan silahlarla kızı ve ailesini katledeceğini söyleyen Fuat Demirdelen, “Yoldan geçen bir taksiye bindim. Plan yapmaya çalışıyordum. Daha sonra o taksiden inerek başka bir taksiye bindim.





TELEFONUNU VE ARABASINI VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

En son 4’üncü taksici olan Yaşar Özgan’ın taksisine binerek ona ‘Sür bir kahvaltı yapalım’ dedim. Çiçekli köyüne gelince taksici Özgan’a ‘Telefonunu ve arabanı bana ver, sen çek git’ dedim. Araçta tartışmaya başladık. Arka koltuktan yanımda bulunan bıçakla boğazını kestim.” diye anlattı.

"TAKSİCİYİ ÖLDÜRMEK PLANIMDA YOKTU"

Aracı çalıştıramadığı için kaçamadığını belirten katil Fuat Demirdelen şöyle devam etti:

“Portakal bahçesine gizlendim. Helikopter sesini duyunca beni aradığınızı tahmin ettim ve sizin gitmenizi bekledim. Köpek tepki verince yakalandım. Amacım nişanlımı kaçırmaktı. Taksiciyi öldürmek planımda yoktu.”

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.