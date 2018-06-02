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Taksiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

İstanbul'daki taksiciler, Kısıklı'daki evinin önüne konvoy halinde gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Uber konuşması için teşekkür sloganlarıyla karşılık verdi.

İHA | 02.06.2018 - 05:15..
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Konu hakkında açıklama yapan taksici Ömer Engin “Yaklaşık 4 yıldır uber isimli global hırsıza karşı mücadelemizin, sayın Cumhurbaşkanı’mızdan aldığımız haber doğrultusunda, ekmeğimizin global hırsızlara kaptırılmayacağını sayın Cumhurbaşkanı bugün açıkladı. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Gündemde olmayan Türkiye son 16 yıldır dünyanın zirvesinde. Kimseye boyun eğmeyeceğimizi, bu akşam bir kez daha gördük. Tüm taksiciler adına sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Başbakanı’mıza ve tüm yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

"TAKSİCİLER DE KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ"

Taksici Engin, taksicilerin de çok eksiği olduğunu belirterek “Kendimize de çok iyi çekidüzen vermemiz gerekiyor. Şuan ki araçlarımız gerçekten vasatın altında. Verilen imkanları iyi değerlendirdiğimizi düşünmüyorum. Verilen ÖTV hakkını değerlendirip, üst düzey arabalarla, bu hizmeti İstanbul halkına vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Taksiciler atılan ‘Teşekkür’ sloganların ardından dağıldı.

EVİNİN ÖNÜNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaş grubu ise, Cumhurbaşkanı’nı Kısıklı’da ki evinin önünde alkışlarla karşıladı. Burada bekleyen grubu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan aracından inerek vatandaşlarla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taksiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

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