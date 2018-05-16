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Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto

İstanbul’da araçlarıyla konvoy oluşturan bir grup taksici, ABD’nin Büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs’e taşımasını ve Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etti.

İHA | 16.05.2018 - 08:46..
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İstanbul'da Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi üzerinde dün geç saatlerde toplanan taksiciler, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalarak Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne doğru harekete geçti.

Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde İstiklal Marşı’nı okuyan grup daha sonra basın açıklaması yaptı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto

“Bugün burada ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini uluslararası ilgili birleşmiş milletler kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını kınamak ve İsrail işgaline karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için taksici esnafı olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump, Kudus’ü İsrail’in başkenti yaptım demesine bütün dünya ülkeleri karşı çıkmasına rağmen dünyayı hiçe sayarak geçtiğimiz günlerde büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve 70’e yakın Müslüman Şehit, 2 bin 700’den fazla Müslüman’ında yaralanmasını hiçe sayarak İsrail için büyük gün tebrikler diye tweet atan Trump’ı kınıyor ve kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin diyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslüman ülkelerine yönelik yapılan saldırılara karşı ülkemiz tarafından alınacak tedbirlerde daima devletimizin ve hükümetimizin yanında olmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan sonrada her zaman devletimizin, hükümetimizin ve Filistin halkının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Bizler taksici esnafı olarak vatanımız ve milletimiz için her zaman hazırız.”

Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto


Basın açıklamasının ardından İsrail Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı. Araçlarıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen taksiciler daha sonra buradan ayrıldı.

Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto



Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto



Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto



Taksiciler’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto

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