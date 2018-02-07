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Taksiciler Mehmetçik için kan verdi

İstanbul'da bulunan yaklaşık bin taksici önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı konvoy yaptı, daha sonra kan verdi.

İHA | 07.02.2018 - 02:27..
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Saat 23:00 saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi. Kızılay Kan Merkezi'ne giden grup, önce İstiklal Marşı söyledi ardından da kan verdi.

Taksiciler Mehmetçik için kan verdi

"ASKER İÇİN KANIMIZ VATAN İÇİN CANIMIZ"

her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman“Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin çetin uğraşlar verdiği ve gece gündüz demeden yürüttüğü operasyon ve harekatlarda bizde Birleşik Taksi Şoförleri Derneği olarak vatan millet sevdasına katkı sağlamak ve dikkat çekmek adına ‘Asker için kanımız, vatan için canımız’ sloganı adı altında kan bağışında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Taksiciler Mehmetçik için kan verdi


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