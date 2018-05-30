Taksiciler UBER kararından memnun

Dün alınan bir kararla Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimatla korsan taşımacılığa ağır cezalar geldi.

"CAYDIRICI BİR KARAR OLARAK GÖRÜYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, korsan taşımacılıkla ilgili yapılan değişikliği çok olumlu bulduklarını belirterek şu sözleri söyledi:

"Yönetmeliği olumlu buluyoruz. Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Caydırıcı bir karar olarak görüyoruz. Eğer UBER aracı yakalanırsa önce 50 puan ceza ve 3006 lira ceza yazılıyor. Eğer ödenirse 50 puanlık ceza iptal oluyor.

"TÜM BELGELERİ İPTAL EDİLECEK"

İkinci sefer yakalanırsa şartlar ne olursa olsun hangi firmaya ait ise o firmanın tüm araçlarının belgeleri de iptal edilecek. Ve 2 yıl içinde de yeni belge alamayacaklar.

"BUGÜN BELGELERİNİ GERİ İSTEDİLER"

Bugün aldığımız son haberlere göre bir çok firma kullandırdıkları D2 belgelerini geri almaya başladı. İnşallah 4 Haziran'daki davamızda çıkacak olumlu kararla erişiminin de engellenmesini istiyoruz" dedi.

"KARARIN ALINMASINDA KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş da, "Yasal dayanağı olmayan işlerin bir gün sonunun böyle olacağını herkes bilmeli bu durumdan yasalara kanunlara aykırı iş yapanlar inşallah ders almıştır. Bu kararın alınmasında katkısı olanlara teşekkür ederim özellikle siyasi otoriteye teşekkür ederim..." dedi.