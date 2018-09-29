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Taksicilerin müşteri kavgası görüntülendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin müşteri için girdiği silahlı kavga anbean kameralara yansıdı.

İHA | 29.09.2018 - 11:57..
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, taksici Zafer İ. ile Uğur A. arasında bir önceki gün müşteri alma yüzünden yaşanan tartışma sonrasında taraflar otogarda karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Taksici Uğur A. elindeki sopa ile aracın içinde oturan Zafer İ.’nin taksisine zarar vermeye başladı. Tam bu sırada Zafer İ. takside bulunan silahı çekerek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan Uğur A. ilk olarak taksinin arkasına geçti, ardından da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Taksicilerin müşteri kavgası İZLE

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olayda Uğur A. bacağından vurulurken, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Yakup Gülmez ise karnından ağır yaralanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yakup Gülmez’in hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taksicilerin müşteri kavgası görüntülendi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli Zafer İ. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerin soruşturması sürüyor.

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