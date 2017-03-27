Taksicilerin yolcu alma tartışmasında kan döküldü

Atatürk Havalimanı taksi durağında çalışan Mahmut Çobanoğlu, 34 TDH plakalı ticari taksi ile saat 08.30 sıralarında dış hatlar terminalinde yolcu almak için beklediği sırada, 34 TAU 78 plakalı ticari taksi şoförü Hüseyin Ateşyılmaz ile yolcu alma tartışması yaşandı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Tartışma araya giren diğer taksici arkadaşları tarafından yatıştırıldı. Bu sırada Hüseyin Ateşyılmaz, tartıştığı taksi şoförü Mahmut Çobanoğlu’nun yolunu keserek bacağından bıçakladı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Olay sonrası emniyet ekipleri aracıyla olay yerinden kaçan Ateşyılmaz’ı bulmak için bir inceleme başlattı. Emniyet yetkilileri yaptıkları incelemede Mahmut Çobanoğlu’nu bıçaklayan taksicinin Ömür Plaza taksi durağında çalıştığının bilgisine ulaştı. Taksi durağına giden polis, suç aleti ile birlikte Hüseyin Ateşyılmaz’ı gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından Ateşyılmaz nöbetçi savcılığa sevk edildi.