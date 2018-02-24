Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

Geçtiğimiz gün İran Konsolosluğundan Taksim'e gitmek üzere taksiye binen İranlı turist bir aile, taksicinin yok yere gezdirdiğini söyleyerek taksiciye beddua etti.

9 LİRA FAZLA YAZDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İranlı aile, daha önce konsolosluktan yine Taksim'e taksiyle gittiklerinde 16 lira ödemelerine karşın bu kez 25 lira yazan taksimetre nedeniyle taksiciye kızdı.

"BİZİ KANDIRIYORSAN ALLAH BELANI VERSİN"

İsmini açıklamak istemeyen aile, "Eğer bizi kandırıp fazla para alıyorsan, Allah belanı versin" diyince taksici de onlara beddua etti. Taksicinin turiste yumruk atmasının üzerine kavgaya tutuştular. Turistin eşi ve kızı da taksiciye çantalarla saldırdı. Görgü şahitlerinin ayırdığı kavganın ardından Taksim Polis Merkezi'ne götürülen taksici ve aile, birbirleri hakkında şikâyetçi bulundu.