taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Taksiciye kısa mesafe kurşunu davasında karar

Kısa mesafe gitmeyen taksicinin yaralanması davası karara bağlandı.

12.11.2017 - 12:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

Eyüp'te  geçen yıl kısa mesafe gitmek istemeyen taksi şoförü Celal Dinler'e iki el kurşun sıkarak kalçasından yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Ümit Aksünger'in yargılandığı dava karara bağlandı.  Mahkeme, sanık Aksünger'i “Kasten öldürmeye teşebbüs" ve “Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Taksiciye kısa mesafe kurşunu davasında karar

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Aksünger ile şikayetçi Celal Dinler katılmadı. Mütalaada sanığın "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığı cezalandırılmasının istendiğini hatırlatan ve mütalaaya katılmadıklarını söyleyen sanık Ümit Aksünger'in avukatı, olayın kasten yaralama olduğunu savundu. Aksünger'in avukatı, "Müvekkil ile müşteki arasında yaklaşık bir metre mesafe vardır. Küfür etmesi üzerine yaralama kastıyla hareket etmiştir. Sanık istese öldürme kastı olsa, öldürebilirdi. Müşteki hayati tehlikeye geçirmemiştir, sadece kaba etinde yaralama meydana gelmiştir. Daha sonradan babalarının tanışmaları da etken olarak uzlaşmışlardır. Tüm dosya içeriğine göre eylem kasten yaralamadır. Lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz." dedi.

Taksiciye kısa mesafe kurşunu davasında karar

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 3 YIL 9 AY, RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAKTAN 10 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık Aksünger'i  9 yıl hapis cezasına çarptırdı.  Tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak sanığın cezası 3 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi. Mahkeme heyeti, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise sanığı 10 ay hapis ile 500 lira adli para cezası verdi. Heyet, sanığın ileride bir suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hakkındaki hükmü ertelemedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eyüp'te 15 Aralık 2016'da taksici Celal Dinler, taksisine binmek isteyen sanık Ümit Aksünger ile tartışmıştı. Sonrasında sanık Aksünger, taksiciye iki el ateş ederek  kalçasından yaralamıştı. Ümit Aksünger olayın ertesi günü yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ancak sanık Aksünger, mağdur taksici Celal Dinler'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine 13 Nisan'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Mağdur taksici Celal Dinler, "Olay günü sanık beni durdurdu. Kendisine lavaboya gideceğimi, isterse beş dakika sonra gidebileceğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Kendisiyle küfürleşme olmuş olabilir, hatırlamıyorum. Birden silahını çıkarıp iki el ateş etti. Bu ateş sonucu kalçamdan aralarında 5-10 cm olacak şekilde yaralandım. Kaçmaya çalışırken arkamdan yaralandım." diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını belirtmişti. Sanık Ümit Aksünger ise olay günü acilen gitmek istediği yeri söylediğini, ancak taksici Celal Dinler'in kısa mesafe için gitmeyeceğini söylediğini belirterek "Tartışmaya başladık. Bana küfür etti. Ben de tabancamla korkutmak amacıyla ayağına doğru iki el ateş ettim. Öldürme kastım yoktu." demişti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Saldırganın taksiciyi vurma anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenmişti.

İlginizi Çekebilir
İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği
Gaziantep, İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
Bitcoin ile uyuşturucu siparişi verdiler
Sanal para “bitcoin” ile Kanada ve İngiltere’den esrar ve bonzai siparişi veren 5 üniversite öğrencisine suçüstü yapıldı.
Şırnak'ta 3 PKK'lı ölü ele geçirildi
Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bu sabah saatlerinde PKK'lı 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Depremi yaşayan illerde zorunlu deprem sigortası daha yüksek
Marmara ve Düzce depremlerinde büyük zarar gören illerde, diğer şehirlere göre zorunlu deprem sigortası olan konutlar oldukça fazla.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

184
Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

211
Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

59
FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

34
Darbeci CIA uzmanı Barkey için tutuklama kararı

Darbeci CIA uzmanı Barkey için tutuklama kararı

37
Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

23
Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM