Takside doğum yaptılar

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde meydana gelen iki doğum olayı, oluş biçimleri ve zamanlamasıyla şaşkınlık yaşattı.

Evlerinde fenalaşınca taksiyle hastanenin kapısına kadar getirilen anneler, bebeklerini araç içerisinde dünyaya getirdi.

DOĞUM BAŞLAYINCA SEDYEYE ALINAMADI

Bornova'nın Altındağ semtinde oturan İ.R.'nin sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Taksiyle hastanenin acil girişine kadar getirilen İ.R., doğumun gerçekleşmeye başlaması üzerine kendisine müdahale eden hastane görevlileri tarafından sedyeye alınamadı.

Bunun üzerine doğumhanede görevli bir ebe, doğum için dışarı çıktı. Burada taksinin çevresi çarşafla kapatıldıktan sonra ebe, saat 08.00 sıralarında doğumu gerçekleştirdi.

Bebek, acil olarak içeriye alınıp, kuvöze konuldu. Anne de doğumdan sonra sedyeyle içeriye alındı. Bu anlarda, hem hastane görevlileri hem de çevredekiler, büyük şaşkınlık yaşadı.

İKİNCİ BEBEK SURİYELİ

Sağlık personeli ve doğuma tanıklık edenler arasında, hastanede günün konusu haline gelen ilk doğumdan yaklaşık 1 saat sonra acil servisin önüne korna çalarak, bir taksi daha geldi.

Bu kez doğum sancıları tutan Suriyeli E.R., doğumun gerçekleşmeye başlaması nedeniyle içeri alınamadı. Ebeler, yine taksi çevresinde çarşafla önlem alıp, ikinci doğumu da saat 09.10'da yaptırdı. Peş peşe yaşanan iki doğumda, iki kız bebek dünyaya geldi. Kontrolleri yapılan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde, ilk kez iki annenin aynı günde taksi içerisinde doğum yaptığı belirtildi.

















