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Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 taksiden Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen çıkarken 3 kişi tutuklandı.

DHA | 10.03.2018 - 09:37..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarını aldı.

22 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, göçmenleri taşıyan taksileri takibe aldı. Farklı zamanlarda durdurulan 3 takside Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

Göçmenlerin, bir süredir Aksaray ve Sultançiftliği'ndeki evlerde gizlendikleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçak göçmenlerden kişi başı 2 bin euro aldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 22 kişi ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

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