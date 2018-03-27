Taksilere teknolojik tepe lambası

Tepe lambasının renginden taksinin dolu ya da boş olduğunun anlaşılması ve vatandaşların bu konuda yaşadığı ikilemi ortadan kaldırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara hız verildi.

Yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VERİLERİ DE YOLCULARLA PAYLAŞILACAK

Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek. Bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek.

Yeni tip taksi tepe lambaları, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan "iTaksi"lere uygulanacak.

TEKNOLOJİK DURAK DÖNEMİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda taksi duraklarının "teknolojik" hale getirilmesi de bulunuyor.

Bu kapsamda, "i-Durak" adı verilen 500 durağa dizüstü bilgisayar ile taksi çağırma uygulama sistemi kurulacak.

11 BİN ARACA KAMERA VE BİLGİ EKRANI

Bu sistemden gelen çağrılar, yöneticiler tarafından duraklara bağlı çalışan taksiler arasından en yakın olanına iletilecek. Taksi duraklarında harita üzerinden ilgili durağa ait taksiler takip edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksileri modernize etme projesi kapsamında, 11 bin 165 araca ses ve görüntü kaydı yapabilen kamera, yolcu bilgi ekranı kurulumu yapılacak. Cihazların montajı için Avrupa yakasında Topkapı ve Anadolu yakasında Hasanpaşa kurulum tesisleri kullanılacak.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TRAFİKTE DOLAŞMADAN MÜŞTERİ BULACAK

Araçlara monte edilen cihazlar üzerinden çalışan "taksi sürücü mobil uygulaması" ile taksi şoförü trafikte dolaşmadan müşteri bulacak. Taksi şoförü, İ-Durak'tan yönlendirilen müşterinin nerede olduğunu navigasyon sistemlerinden görebilecek.

Sistem sayesinde taksilerin müşteri aramak için boş dolaşarak trafik yoğunluğu oluşturmasının önüne geçilmesi ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.