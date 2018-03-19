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Taksim Camii inşaatındaki son durum görüntülendi

İki küçük kubbesi tamamlanan Taksim Camisi’nin ana kubbesi tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İHA | 19.03.2018 - 10:39..
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Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine iskeletinin büyük bir kısmı kaplanmaya başlandı. İki küçük kubbesi tamamlanan cami inşaatın çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.

Taksim Camii inşaatındaki son durum görüntülendi

19 OCAK'TA SİLUETİ OLUŞTU

Kırk dokuz yıldır yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda görüşülüp onaylanan Taksim Camisi İstiklal Meydanında yeni siluetini oluşturdu.

Taksim Camii inşaatındaki son durum görüntülendi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ana kubbenin demir iskeletinin son durumu ise havadan çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde Taksim Meydan’ında cami siluetinin tamamen belirgin olduğu görüldü.

Taksim Camii inşaatındaki son durum görüntülendi

TOPLAM MAHYA YÜKSEKLİĞİ 30 METRE OLACAK

Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yüksekliğin özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildiği öğrenildi.

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