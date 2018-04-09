Taksim Camii'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi

Taksim'in en güzel yerinde 2 bin 482 metrekarelik alana sahip caminin temeli 17 Şubat 2017 yılında atılmıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

O günden itibaren çalışmalar devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzası taşıyan caminin, ana kubbe ile otopark bölümünde çalışmalar sürüyor.

Çamlıca Camii’nin son hali havadan görüntülendi İZLE



ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yetkililer, caminin kaba inşaatının yüzde 90'I tamamının ise yüzde 40'ının bittiğini açıkladı. Devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.