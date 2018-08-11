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Taksim Camii'nin eşsiz manzarası

Kaba inşaatının ardından minarelerinin de bitme aşamasına geldiği Taksim Camii'nin eşsiz manzarasıyla havadan çekilen gün batımı görüntüleri görenleri mest etti.

İHA | 11.08.2018 - 09:43..
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Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı.

İnşaatın büyük kısmı tamamlanırken cami havadan görüntülendi.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLİDİ

Gün batımının eşsiz manzarası ile birlikte havadan görüntülenen cami, Taksim’in yeni siluetini de oluşturdu.

Minarelerin yüksekliğine kavuşmasına az kala üstüne konulan Türk bayrağı vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Al bayrağın ardından batan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim Camii'nin eşsiz manzarası

BETONARME İŞLEMLERİ BİTTİ

Havadan çekilen görüntülerde caminin kubbe bölümünde betonarme işlemlerinin bittiği görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden cami tamamlandığında modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadeti etmesine imkan sunulacak.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

Taksim Camii’nde gün batımı mest etti VİDEO

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