2 Numaralı Kültür Varlıkları Kurulu'nun izni alınarak Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide inşaatına başlanan Taksim Camii'nin son durumu havadan görüntülendi.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde caminin ana iskeletinin yükseldiği ortaya çıkarken kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak olan alt kat ile otopark bölümünde çalışmaların sürdüğü görüldü. Modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzın ürünü olacak olan cami tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerinin komşusu olacak.

Taksim Camii’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi- FOTO GALERİ



RAMAZAN AYINDA HİZMETE SUNULACAK

Bir yanda Rum Ortodoks ve Ermeni kiliseleri bir yanda inşa edilen cami ise Beyoğlu’nun kozmopolit kimliğini yapılarla da gözler önüne sermiş olacak. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden caminin 2018 yılının Ramazan ayında hizmete açılması planlanıyor.

Taksim Camii’nin inşaatındaki son durum görüntülendi İZLE



YÜKSEKLİKLER HESAPLANDI

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olarak tasarlandı. Bu yükseklik civarda bulunan kiliselerin yüksekliği hesap edilerek yapıldı.

AÇIK DOĞAL RENK TAŞLAR KULLANILACAK

Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlarda tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.