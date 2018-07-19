Taksim Camii'nin minaresi hızla yükseliyor

Temeli 17 Şubat'ta 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan Taksim'deki caminin yapımı sürüyor.
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor İZLE
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ana kubbesi tamamlanan caminin altındaki otoparkın katları da yapıldı, güçlendirme çalışması da devam ediyor.
MİNARENİN ÇAPI 2,5 METRE OLACAK
Yoğun şekilde çalışan işçiler, 61 metre yüksekliğe ulaşacak minarelerin birincisinde inşaat çalışmasını sürdürüyor. Minarenin çapı 2,5 metre olacağı belirtiliyor.