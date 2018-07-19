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Taksim Camii'nin minaresi hızla yükseliyor

Taksim'de temeli geçen yıl atılan caminin birinci minaresinin inşaatı sürüyor.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 15:48..
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Temeli 17 Şubat'ta 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan Taksim'deki caminin yapımı sürüyor.

Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor İZLE

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ana kubbesi tamamlanan caminin altındaki otoparkın katları da yapıldı, güçlendirme çalışması da devam ediyor.

Taksim Camii'nin minaresi hızla yükseliyor

MİNARENİN ÇAPI 2,5 METRE OLACAK

Yoğun şekilde çalışan işçiler, 61 metre yüksekliğe ulaşacak minarelerin birincisinde inşaat çalışmasını sürdürüyor. Minarenin çapı 2,5 metre olacağı belirtiliyor.

Taksim Camii'nin minaresi hızla yükseliyor

Taksim Camii'nin minaresi hızla yükseliyor

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