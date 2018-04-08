Taksim Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Temeli 17 Şubat 2017 yılında atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip olan caminin yapımı devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzası taşıyan caminin, ana kubbe ile otopark bölümünde çalışmalar sürüyor.

KABA İNŞAATIN YÜZDE 90'I TAMAMININ YÜZDE 40'I TAMAMLANDI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami inşaatının geçen yıl şubat ayında başladığını hatırlattı. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Demircan, ''Kaba inşaatın yüzde 90'ı bitti. Böylelikle camimizin yüzde 40'ı tamamlanmış oldu." dedi.

"ÇEVREYİ RAHATSIZ ETMEDEN KABA İNŞAATI BİTİRDİK"

Demircan, caminin yapımının yeni bir teknolojik yaklaşımla sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Cami inşaatı hem yukarı doğru hem de aşağıya doğru devam etti. Yukarıda ana kubbenin yakın zamanda kapandığını görüyoruz. En alt katta da temel tamamlanıyor. Caminin kaba inşaatını hızlı bir şekilde, çevreyi de çok rahatsız etmeden tamamlama noktasına geldik. Bundan sonra minarelerin, iç süslemelerin yapımının yer aldığı süreç başlayacak. İnce işçiliğin devam ettiği Taksim Camii sürecine gececeğiz.''





"BİR YANDA KİLİSE BİR YANDA CAMİ OLACAK"

İnsanların caminin mimarisinin Taksim'e yakıştığını, buradaki silüete uyduğunu, hem klasik hem modern yaklaşımıyla güzel bir eser olacağına kanaat getirdiklerini dile getiren Demircan, "Bu da bizi sevindiriyor. Cami bittiğinde çok değişik silüetleri burada görmüş olacağız. Taksim Meydanı'ndan baktığımızdan bir yandan cami, bir yandan kilise göreceğiz. İstanbul'un merkezinden doğru bir fotoğrafı da gösterme fırsatımız olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.