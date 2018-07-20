Geçtiğimiz Pazar günü, Gökmen Binici isimli profesyonel Downhill (Tepeinişi) bisiklet sporcusu son zamanlarda bisikletli ölümlü kazalara ve Türkiye’deki bisiklet parkurlarının az oluşuna dikkat çekmek istedi.

YOKUŞ AŞAĞI İNDİ

Sporcu, bisikletliyle birlikte Taksim füniküler hattına gitti. Binici, tünelde yokuş aşağıya bisikletliyle inmeye başladı ve bu görüntülerini de üzerindeki geniş açı kamerayla kaydetti. Binici, yanından hızla geçen fünikülere de aldırış etmezken tehlikeli sporunu kazasız bir şekilde tamamlandı.

Taksim Füniküler tünelinden bisikletle indi ViDEO

"İNSANLARIN DİKKATİNİ NASIL ÇEKERİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Son zamanlardaki ölümlü bisiklet kazalarına dikkat çekmek istedikleri için böyle bir yol seçtiğini söyleyen Binici, "Yaptığımız yer trafiğe kapalı bir yerdi. İnsanların zor duruma girmemeleri için böyle bir yer seçtik. Son zamanlarda bisiklet kazaları çok fazla oluyordu ölümlü sonuçlanıyordu bunlarda. Hatta tanıdığımız dostlardan birisi bisiklet sürerken kazada öldü. Duyarlı davrandık bizde. Nasıl yaparız diye düşündük. İnsanların dikkatini nasıl çekeriz diye düşündük. Biraz tehlikeli oldu ama sonucu güzel oldu. Diğer amacımız da bisiklet parkurlarının olmayışı. Ben yurt dışında ülkemizi Avrupa’da temsil etmiş bir sporcuyum. Parkurlarımız olmadığı için sporcularımız geliştiremiyor kendini. Parkurlar olmadığı içinde yollara çıkıyorlar. Devletten istediğimiz bisiklet parkurlarının olması. Coğrafyamız çok güzel dağlarla çevrili bunun için çok uygun yerlerimiz var. Parkurların yapılmasını çok istiyoruz" dedi.