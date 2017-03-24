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Taksim İlkyardım Hastanesi gelecek yıl açılıyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gelecek yıl nisanda hizmet verecek.

24.03.2017 - 12:10
  1. Haberler
  2. Projeler

Tarihi 45-50 yıl önceye dayanan ve 16 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Taksim yerleşkesindeki eski Taksim İlkyardım hastane binası, vatandaşlara daha modern ve geniş bir alanda sağlık sunumu verilebilmesi için 2015'te yeniden yapılmak üzere yıkıldı.

Taksim İlkyardım Hastanesi gelecek yıl açılıyor

Tadilatı ekonomik açıdan uygun olmadığı ve hastane binasını modern bir kimliğe kavuşturmayacağı için yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen binanın yüzde 50'sinden fazlası tamamlandı.

GELECEK YIL NİSAN AYINDA HİZMETE AÇILACAK

İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin gelecek yıl nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.

YENİ BİNADA 250 YATAKLI MODERN HİZMET VERİLECEK

İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol Kısmet, "Aslında biz bu durumu, buraya hastane yapılmasını istemeyenlerin başka şeyler yapılacakmış gibi gösterip, bunu engelleme yönündeki çabaları gibi gördük. Baştan beri bütün niyetimiz, yenilenmeye ihtiyacı olan bir hastaneyi, isteklere cevap verememesi nedeniyle yeniden yapmaktır" dedi.

Taksim İlkyardım Hastanesi gelecek yıl açılıyor

HASTANE 3 ETAPTA YAPILACAK

Prof. Dr. Kısmet, inşaatları devam eden projelere ilişkin şu bilgileri verdi: "Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1100 yataklı olarak inşa ediliyor. Yapıldığı zaman hem o bölgenin hem de tüm İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap verecek bir hastane. Büyüklüğünden dolayı 3 etapta yapılması planlanan devasa bir hastane. Seyrantepe'deki hastanemizin yanına yaptığımız bir kadın, doğum ve çocuk binasıyla da hizmetin daha geniş tutulması amaçlandı. Bu sene açacağımız Sarıyer'deki Çayırbaşı Hastanemiz de o bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek. Baltalimanı Hastanemizin tüm Türkiye'ye yoğun şekilde hizmet vermesi nedeniyle hem yeni açılacak hastanemizde hem de İstinye'deki ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri kullanılarak hizmete daha geniş bir alanda devam etmesi hedefleniyor. Gaziosmanpaşa'da da önümüzdeki ay 300 yataklı bir fizik tedavi hastanesi açacağız. İstanbul'un fizik tedavi yatağına yüksek oranda ihtiyacı var. Özellikle Serebral Palsi gibi hastalıkları olan çocukların fizik tedavilerinde yetişmiş uzmanlarımız var. Bu hastane sayesinde yatak sayısını hemen hemen 2-3 katına çıkarabileceğiz."

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