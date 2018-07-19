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Taksim Metrosu asansöründe mahsur kalan kedi kurtarıldı

Taksim Metrosu'ndaki asansörde mahsur kalan bir kedi için bölgeye gelen ekipler, küçük kediyi kurtarmak için 1 saat uğraştı.

İHA | 19.07.2018 - 09:01..
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Taksim Meydanı Gezi Parkı çıkışındaki asansör boşluğundan kedi sesi duyan vatandaş, durumu itfaiye ve metro görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörün içerisinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık bir saat uğraşarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kurtarma operasyonu sonrası itfaiye erinin elini de ısıran yavru kedi, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Taksim Metrosu asansöründe mahsur kalan kedi kurtarıldı

Taksim Metrosu asansöründe mahsur kalan kedi kurtarıldı ViDEO

"TESADÜFEN KEDİ SESİ DUYDUM"

Ses duyarak itfaiye ekiplerine haber veren Ezgi Tekin, "Asansörü kullandığım esnada tesadüfen kedinin sesini duydum. Sonra güvenliğe söyledim. 'İlgileniyoruz' dediler. İşim vardı ilgilenemedim. Bugün tekrar asansörü kullandığımda tekrar kedi sesi duydum. İtfaiyeyi aradım. Ekipler geldi ve şimdi kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

Taksim Metrosu asansöründe mahsur kalan kedi kurtarıldı

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