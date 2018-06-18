Taksim metrosunda tacizcisine tokat attı

Taksim metrosundan çıkan 28 yaşındaki D.İ. adlı kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan D.İ., çığlık attı. Kalabalığı fırsat bilen tacizci ise, metrodan çıkarak gezi parkına doğru kaçmaya başladı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Kadının çığlık seslerini duyan güven timleri olay yerine geldi. 28 yaşındaki kadın, taciz edildiğini ve şahsın daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtmesi üzerine güven timleri kaçan zanlının peşine düştü.

Güven timleri kadını taciz ettikten sonra gezi parkına doğru kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

TACİZCİYİ TOKATLADI

İ.D. isimli tacizci, taksim polis merkezine götürüldü. Bu sırada mağdur kadının tacizcisini tokatlaması, kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.