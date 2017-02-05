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Taksim Meydanı'nda çiçekçi kavgası: 2 yaralı

Çiçekçiler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

05.02.2017 - 02:02
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Meydanda satış yapan çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Ayhan Barın ve o sırada kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Taksim Meydanı'nda çiçekçi kavgası: 2 yaralı

Olayı gerçekleştiren Samet Yorgun ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede inceleme başlattı. Yaralı iki kişi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksim Meydanı'nda çiçekçi kavgası: 2 yaralı
Taksim Meydanı'nda çiçekçi kavgası: 2 yaralı
Taksim Meydanı'nda çiçekçi kavgası: 2 yaralı
Taksim Meydanı'nda çiçekçi kavgası: 2 yaralı

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