Taksim Meydanı'nda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Taksim Meydanı'nda aracından kedi sesi geldiğini duyan sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KEDİ SESİ AÇTILAR

Bir süre sonra gelen Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipler çalışmalara başladı. Bir itfaiye eri telefondan açtığı kedi sesiyle aracın motor kısmana giren kedinin dikkatini çekip dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştı.

Hayvansever bir kadın da "Gel canım, gel oğlum, hadi gel" diye sürekli kediye seslendi.

ÜÇ ARACIN ALTINA GİRDİ SONUNDA YAKALANDI

Uzun çabalar sonucu çıkan kedi bir anda koşarak kurtarma çalışmaları için gelen itfaiye aracının altına girdi.

Bir süre de buradan çıkarılmak için uğraşılan kedi oradan da çıkıp başka bir aracın altına girdi.

Daha sonra tekrar itfaiye aracının altına giren kedi sonunda itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

HAYVANSEVER KADIN SAHİPLENDİ

Yavru kedi bakımlarını yapmak istediğini söyleyen hayvansever kadına teslim edildi. Evinden kedi kafesi getiren kadın itfaiyecilere teşekkür ederek aldığı kediyi götürdü.