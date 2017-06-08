taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5563
EURO
4,0058
ALTIN
147,06
PETR
48,1700

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Katar'a destek amacıyla Taksim'de toplanan Katar Dostluk Grubu üyeleri, basın açıklamasının ardından araç konvoyu oluşturdu.

08.06.2017 - 01:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Galatasaray Lisesi önünde toplanan Katar Dostluk Grubu üyeleri, ellerinde Türk ve Katar bayraklarıyla, "Mehmetçik Katar'a", Katar yalnız değilsin" şeklinde sloganlar attı.

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Grup adına burada açıklama yapan Bekir Cantemir, dünyanın "Birinci Dünya" atmosferine yeniden döndüğünü savundu.

Müslüman coğrafyasının yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını belirten Cantemir, petrol ve doğal gaz gibi tabii kaynaklar için büyük hesaplaşmaların yapıldığını ifade etti.

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Türkiye'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin benzerlerinin bölge ülkelerinde de olduğuna dikkati çeken Cantemir, şöyle konuştu:

"Mısır'da darbe başarılı oldu. Mısır halkı uluslararası kumpasın içinden çıkamadı. Şimdi ise Katar'da fiili bir kuşatma girişimi başlatıldı. Katar'a iftira atarak, kumpas ve yalanlarla yalnızlaştırılma, çökertme hareketine karşı burada toplandık. Katar Dostluk Grubu olarak bu yapılanlara karşı olduğumuzu belirmek istiyoruz. 'Teröre destek veriyor' gibi aslı astarı olmayan, hiçbir dayanağı bulunmayan konular üzerinden Katar'a, küresel, emperyalist bir operasyon çekiliyor. Bu yalanların ardından turuncu devrimler, askeri operasyonlar, suikastler ve işgaller gelecek. Amaç Ortadoğu pazarında silah satışlarının artırılması ve coğrafyamızın zenginlik kaynaklarının ele geçirilmesidir. Bundan sonraki hedef Umman mı, Pakistan mı, Kuveyt mi, Türkiye mi? Katar Dostluk Grubu olarak açıkça şunu söylüyoruz. Emperyalistler, Katar'dan ellerinizi çekin. Planlarınız deşifre oldu. Herkesin bir oyunu varsa Allah'ın da bir oyunu var."

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Gruptakiler daha sonra, Türk ve Katar bayraklarıyla donattıkları araçlarla Barbaros Bulvarı'nda konvoy oluşturdu. Konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Üsküdar'a ulaştı.

Katar lehine sloganlar atan gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

İlginizi Çekebilir
Antalya'da 25 kişi gıdadan zehirlendi
Manavgat ilçesindeki özel bir okulda görev yapan 10 öğretmen ile eğitim gören 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü
Antalya'da yıllardır atıl halde kalan traktör, motoru değiştirildikten sonra tekrar çalışır hale getirildi.
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının iftarında konuştu.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iftara katılmaya korumasının kullandığı makam aracıyla giden kaymakam Musa Sarı'nın otomobili devrildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

25
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

0
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

3
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

44
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

5
Londra'da şüpheli araç alarmı

Londra'da şüpheli araç alarmı

0
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM