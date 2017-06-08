Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Galatasaray Lisesi önünde toplanan Katar Dostluk Grubu üyeleri, ellerinde Türk ve Katar bayraklarıyla, "Mehmetçik Katar'a", Katar yalnız değilsin" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına burada açıklama yapan Bekir Cantemir, dünyanın "Birinci Dünya" atmosferine yeniden döndüğünü savundu.

Müslüman coğrafyasının yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını belirten Cantemir, petrol ve doğal gaz gibi tabii kaynaklar için büyük hesaplaşmaların yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin benzerlerinin bölge ülkelerinde de olduğuna dikkati çeken Cantemir, şöyle konuştu:

"Mısır'da darbe başarılı oldu. Mısır halkı uluslararası kumpasın içinden çıkamadı. Şimdi ise Katar'da fiili bir kuşatma girişimi başlatıldı. Katar'a iftira atarak, kumpas ve yalanlarla yalnızlaştırılma, çökertme hareketine karşı burada toplandık. Katar Dostluk Grubu olarak bu yapılanlara karşı olduğumuzu belirmek istiyoruz. 'Teröre destek veriyor' gibi aslı astarı olmayan, hiçbir dayanağı bulunmayan konular üzerinden Katar'a, küresel, emperyalist bir operasyon çekiliyor. Bu yalanların ardından turuncu devrimler, askeri operasyonlar, suikastler ve işgaller gelecek. Amaç Ortadoğu pazarında silah satışlarının artırılması ve coğrafyamızın zenginlik kaynaklarının ele geçirilmesidir. Bundan sonraki hedef Umman mı, Pakistan mı, Kuveyt mi, Türkiye mi? Katar Dostluk Grubu olarak açıkça şunu söylüyoruz. Emperyalistler, Katar'dan ellerinizi çekin. Planlarınız deşifre oldu. Herkesin bir oyunu varsa Allah'ın da bir oyunu var."





Gruptakiler daha sonra, Türk ve Katar bayraklarıyla donattıkları araçlarla Barbaros Bulvarı'nda konvoy oluşturdu. Konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Üsküdar'a ulaştı.

Katar lehine sloganlar atan gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.