Taksim Meydanı'nda lüks araç alev aldı

Bir turizm firmasında çalışan Halit Rağmancı saat 13.00 sıralarında aracını Taksim Meydanı'na park etti.

MOTOR ALEV ALDI

Tam aracından ineceği sırada birden otomobil alev aldı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın ön kaputu sarınca sürücü kendini yere atarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Tüm motor bölümü yanan araçta büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

"KLİMADAN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Lüks cipin şoförü Halit Rağmancı "Aracımı park edecektim. O sırada aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Hemen kendimi dışarı attım. Vatandaşlar yardım etti.İtfaiye geldi. Yangını söndürdü.Yangın aracın elektrik aksamından veya klimadan çıkmış olabilir" dedi.













