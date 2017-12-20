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Taksim Meydanı’nda yürek sızlatan manzara

İstanbul Taksim Meydanı'nda 10 -12 yaşlarında 4 çocuk tiner içerken görüntülendi.

İHA | 20.12.2017 - 09:50..
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Her gün binlerce insanın uğrak noktası Taksim Meydanı, yürek burkan görüntülere sahne oldu. Yaşları 10-12 arasında değişen 4 çocuk tiner çekerken fotoğraflandı.

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER

Her gün binlerce kişinin sıklıkla kullandığı yerlerden olan ve İstanbul’un göbeği diye adlandırılan Taksim Meydanı, yürek sızlatan görüntülere sahne oldu. Daha önce de ‘bonzai’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu içip kendinden geçen madde bağımlılarının kameralara takılmasının ardından bu sefer görüntülerdekinin küçük çocuklar olması olayın vahametini ortaya koydu.

Taksim Meydanı’nda yürek sızlatan manzara

Yaşları 10 ile 12 arasında değişen 4 çocuk, Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanının önünde başladıkları madde kullanımını anıta kadar sürdürdü. Bir ara kalkıp yer değiştiren çocuklardan birisi cebinde taşıdığı plastik pet su şişesinin içinde bulunan tineri elindeki mendile döktü. Küçük çocuk daha sonra kendi elindeki mendilden arkadaşlarına da paylaştırdı.

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Çocuklar bir süre sonra maddenin etkisinden yerlerinden hareket edemez hale geldi. Öyle ki çocuklardan birisi Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na tuvaletini yaptı. Yanlarından geçen yüzlerce insan ise duruma aldırış etmeden yollarına devam etti.

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