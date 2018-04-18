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Taksim sapığı yakalandı

Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.

İHA | 18.04.2018 - 09:34..
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Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.

Taksim sapığı yakalandı

PARA KARŞILIĞI GÖRÜŞME TEKLİFİ

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda 23 Ekim 2017 tarihinde takım elbiseli yaşlı bir adam, tanımadığı 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına gidip önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak onlarla sohbet etmeye çalıştı. Para karşılığında görüşme teklifi yaptığı iddia edilen ve sapık olduğundan şüphelenilen adam yanına oturduğu gençlere iltifatlar etti. Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Taksim sapığı yakalandı

6 AYDIR KAYIPTI, YAKALANDI, SERBEST

Ekipler çalışmalarını sürdüğü esnada yaşlı adamın önceki gün Taksim Meydanı’nda görülmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine meydana gelen Önleyici Hizmet Büro Amirliği’ne bağlı ekip, Gezi Parkı’nda yürüyen adamı yakaladı. Gözaltına alınan adam ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Kimliğinin Mehmet Ali K. (70) olduğu öğrenilen şahıs, konu hakkında herhangi bir müracaat olmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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