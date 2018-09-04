Taksim seferleri normale döndü

Taksim- Hacıosman yönünde seferler aktarmalı yapılıyordu. Yaklaşık 1 saat süren teknik arızanın ardından seferler düzeldi. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim- Hacıosman olarak yapılmaktadır." denildi.

1 SAAT SÜREN TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ

Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşanıyordu. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.