taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8156
EURO
4,7012
ALTIN
162,31
PETR
65,1600

Taksim'de alacak-verecek çatışması: 2 yaralı

Taksim Meydanı'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, Özel Harekat Polisi olay yerine geldi.

İHA | 09.03.2018 - 19:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı.

TAKSİM'DE SİLAH SESLERİ

Silah seslerini duyarak panik yaşayan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi Kazancı Yokuşunda bulunan otele sığınırken, diğer yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Taksim'de alacak-verecek çatışması: 2 yaralı

ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE

Silah seslerinin ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ellerinde silahla otele girerken, bir polis ise vatandaşları uzaklaştırdı.

Taksim'de alacak-verecek çatışması: 2 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Otele kontrollü bir şekilde giren polis ekipleri tarafından otele sığınan yaralı ekip aracıyla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Taksim'de alacak-verecek çatışması: 2 yaralı

Taksim'de alacak-verecek çatışması: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ operasyonunda 23 asker tutuklandı
Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 askerden 23'ü tutuklandı.
Engelli memuru sopayla döven müdür
Elazığ'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir müdür engelli memura sopayla saldırdı.
Manisa'da çoraptan uyuşturucu çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilde yapılan aramada çorap içine gizlenmiş 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
TOMA gelin arabası oldu
Bingöl'de polis ile öğretmenin düğününde gelin arabası olarak, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullanıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

234
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

102
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

513
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

140
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

242
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM