Taksim'de alacak-verecek çatışması: 2 yaralı

Saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı.

TAKSİM'DE SİLAH SESLERİ

Silah seslerini duyarak panik yaşayan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi Kazancı Yokuşunda bulunan otele sığınırken, diğer yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE

Silah seslerinin ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ellerinde silahla otele girerken, bir polis ise vatandaşları uzaklaştırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Otele kontrollü bir şekilde giren polis ekipleri tarafından otele sığınan yaralı ekip aracıyla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.