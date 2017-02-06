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Taksim'de bıçaklı kavga

Aynı otomobil ile Taksim'e gelen üç kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

06.02.2017 - 11:56
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Cumartesi akşam saatlerinde aynı otomobil ile Taksim Meydanı'na gelen üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş, yol ortasında kavgaya başladı.

ART ARDA BIÇAKLADI

Otomobilden inen kadının ve çevredekilerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Sürücü otomobiline binip gideceği sırada kavga ettiği arkadaşı araca tekme atmaya başladı. Otomobilin aynasının kırılması üzerine de sürücü, onlarca kişinin arasında kavga ettiği kişiyi art arda bıçakladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Koşarak olay yerine gelen sivil polisler bıçaklı kişiyi yere yatırarak gözaltına aldı. Yaralı kişi ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de bıçaklı kavga VİDEO

Taksim'de bıçaklı kavga

Taksim'de bıçaklı kavga

Taksim'de bıçaklı kavga

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