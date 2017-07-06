Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen Almanya, harekete geçti. Medyayı da kullanarak sokak olaylarını provoke etmeye çalışan Almanlar, elinden geleni yapıyor.

MEYDANA BİLDİRİ

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de bir otel odası tutan Alman ajanı, kurduğu düzenekle otel odasından siyasi içerikli bildiri dağıttı.

ODADA DÜZENEK KURDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bildirinin hangi odadan atıldığını tespit ederek odaya girdi.

Otel odasına giren polis ekipleri odada otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek buldu.

İŞTE VİDEOSU

Olayın ardından Alman ajanı her yerde aranırken, bildiri dağıtıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Taksim'de bildiri dağıtan Alman ajanının videosu

ALMAN HÜKÜMETİNİN MADDİ DESTEĞİ

Türkçe ve Almanca yazılan bildirinin son kısmında, "Bu bildiri Bavyera Eyaleti ve Alman Federal Hükümeti'nin maddi desteğiyle finanse edilmiştir. Direniş hareketini destekleyin, bu bildiriyi yayın." yazısı dikkat çekti.