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Taksim’de bir evi mesken tutan tinerciler gözaltına alındı

Taksim’de bir evi mesken tutan tinerciler ev sahibi ve çevredekilerin şikayetiyle yakalandı.

İHA | 24.01.2018 - 09:13..
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Taksim Caddesi üzerinde bulunan 25 numaralı apartmanda 3 tinerci boş bir daireyi mesken tuttu.

Durumu öğrenen ev sahibi tinercilerin evi boşaltmasını istedi. Ancak tinercilerin kendisini tehdit ettiğini iddia eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

KENDİLERİNE GELİNCE GÖZALTINA ALINDILAR

Eve gelen ekipler tinercilerin yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri evde tinercilerin sağlık durumunu kontrol etti. Kendine gelen 3 kişi gözaltına alındı.

"BURAYI YAKARIZ DEDİLER"

85 yaşındaki ev sahibi Vahap Torikoğlu, “Bana ’eğer böyle yaparsan burayı yakarız’ dediler. Tırmanıp içeri giriyorlar. Tehdit edildiğim için demirleri yaptırdım. ’Çıkın buradan’ diyorum. ’Burası senin değil’ deyip oturuyorlar.” ifadelerini kullandı.

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