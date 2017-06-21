Taksim'de bonzai içen genç kendinden geçti

Çevredeki esnaf, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanı başındaki ara sokaktaki merdivenlerde genç bir kız baygın halde yatarken buldu.

Çevredekilerin ifadesine göre, yaklaşık yarım saat önce yanına gelen alnında "enayi" yazan dövme bulunan bir kişinin verdiği uyuşturucu maddeyi kullandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kıza yardım etmesi için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede müdahale eden sağlık ekipleri genç kızı ayılttıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

"BUNA BİR ÇARE BULUN"

Görgü tanığı otopark görevlisi, "Buralarda dolaşan bir kişi var. Kıza uyuşturucu madde içirdi. Kız burada bayıldı kaldı. Bonzai denilen bir illet var. Buralarda ve civarda genelde içiliyor. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Buna bir çare bulun.Yazık bu çocuklara" dedi.