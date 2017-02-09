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Taksim'de cami projesi için çalışmalar başladı

Taksim'de caminin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı. Alanda şantiye kabinleri kuruluyor.

09.02.2017 - 12:37
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İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı.

CAMİ YAPIMINA ENGEL OLMUŞLARDI

1968'de başlayan Taksim Cami tartışmasında Danıştay, 1983 senesinde cami yapılmasına izin vermemişti.

Taksim'de cami projesi için çalışmalar başladı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Ocak (2017) günü yaptığı toplantıda caminin, Taksim'e adını veren ve I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye 'su taksimi' yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi'nin arkasına yapılmasına onay verdi.

875 metrekarelik alanda planlanan proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da yer alacak.

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